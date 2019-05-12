الفأل الجديد لليوفنتوس والإنجاز الوحيد لفولهام

2019/05/12 | 16:39

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جدل غير طبيعي في الإعلام الإيطالي بعدما أعلن يوفنتوس رسميا عن قميصه

الجديد للموسم المقبل وسط إنتقادات كبيرة من الجماهير.القميص بغض النظر عن تغييره بشكل كبير عن التصميمات السابقة لليوفنتوس

لكن شكله مميز فعلا وجميل للغاية وربما يكون هو الفأل الحسن للفوز

بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب 24 عاما .الغريب إن الحساب الرسمي لفولهام كان قد سخر من قميص اليوفنتوس الجديد

حيث قال إنهم لطالما كانوا في ظلنا لتشابه القميصين سويا خصوصا وإنهما

من تصميم أديداس وربما يكون الإنجاز الوحيد لفولهام هذا الموسم بعد

هبوطه لدوري الدرجة الأولى هو هذه التغريدة التي إنتشرت بشكل غير

مسبوق في السوشيال ميديا !

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