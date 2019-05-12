النقل البري تعلن نقل 6000 طن من الرز الى مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

2019/05/12 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للنقل البري (احدى تشكيلات وزارة النقل)، الاحد، نقل ستـة ألاف طن من الرز المكيـس الى مخـازن الشركـة العامـة لتجـارة المواد الغذائيـة.وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تم نقل أكثر (891، 6) طن من مادة الرز المكيس بواقع (172) نقلة بعد رسو الباخرة (East Ayutthaya) في ميناء أم قصر الجنوبي ومـازال العمـل مستمراً لحين الإنتهـاء من نقل حمولتهـا البالغـة أكثر من (30) ألف طن".

يذكر إن الباخرة (East Ayutthaya) هي أحدى ثلاث بواخر وصلت الى منطقـة الأدلاء قبل أيـام عند موانئ البصرة بانتظـار رسوهن في مينـاء أم قصر الجنوبي لنقل حمولتهـن من مادة الرز المكيس على متن شاحنـات النقل البـري.

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