العمل تعلن إكمال بحث (١٨٢٠٣) مستفيدات ضمن حملة البيان السنوي

2019/05/12 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز قسم حماية الكرخ للمرأة في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل بحث (١٨٢٠٣) مستفيدات ضمن حملة البيان السنوي .وذكرت مدير قسم الكرخ للمرأة نهلة عبد علي في بيان” أن الملاكات العاملة بالقسم بذلت جهوداً استثنائية لاسيما الباحثين الاجتماعيين لإنجاز مهمة البحث الخاص بالبيان السنوي ولايزال القسم مستمراً باستقبال المستفيدين الذين تعذر عليهم استلام إعاناتهم […]

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