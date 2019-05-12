تعرف على طريقة الحماية من أمراض القلب والسرطان

2019/05/12 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في إطار مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) EuroHeartCare-2019، ذكر العلماء أن هناك مخاطر عالية لارتفاع ضغط الدم لدى المدخنين السلبيين.شملت دراسة جديدة واسعة النطاق، والتي قيمت العلاقة بين التدخين السلبي وارتفاع ضغط الدم الشرياني، أكثر من 130 ألف شخص، يبلغ متوسط عمرهم 35 عامًا.وقال مؤلف الدراسة الأستاذ بنغ جين كيم […]

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