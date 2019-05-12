حزب بارزاني يطرح آليات

2019/05/12 | 16:43

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، عمار الحكيم، اليوم الاحد، مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، التطورات في المنطقة.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في مستهل الزيارة السنوية لدولة الكويت في ش

بغداد اليوم- بغداد

تود وكالة ( بغداد اليوم ) ان تبلغ الرأي العام العراقي بأنها تتعرض لتهديد ووعيد وضغوطات سياسية من قبل جهات بعد نشر الوكالة وثائق كشفت فضيحة كبرى جرت في مزاد بيع العملة الاجنبية التابع للبنك المركزي العراقي وسمحت بتهريب مليا

بغداد اليوم _ نينوى

حدد مجلس محافظة نينوى، يوم غداً الاثنين، موعداً لانتحاب محافظ جديد خلفاً لنوفل العاكوب.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظراً لخلو منصب المحافظ ونائبه منذ اقالتهم من قبل مجلس النواب العراقي، تقرر تحديد الس

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