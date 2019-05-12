2019/05/12 | 16:43

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الأحد 12 مايو 2019 | 04:41 مساءً | عدد القراءات : 5

محكمة بكردستان تحكم بالإعدام 15 مرة بحق مدانين اختطفوا وقتلوا 18 سائق اجرة

بغداد/..



اصدرت محكمة الجنايات في السليمانية، حكما بالاعدام 15 مرة بحق مدانين ضمن مجموعة كانت تختطف سائقي الاجرة على طريق السليمانية – كركوك الرئيس وتقتلهم.

وقالت مديرية اسايش غرب السليمانية في بيان اليوم الاحد، انه في تاريخ 9/5/2019 اصدر محكمة جنايات السليمانية/2 حكما بحق 3 مدانين وفق المادة 10 من قانون مكافحة الارهاب.

واوضح البيان ان المحكمة اصدرت حكما بالاعدام 15 مرة بحق المدانين (احمد مصطفى عبد المهدي، وحسين شعلان فزع، وحمدان سرحان فرض) وفق المادة 10/3 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2006.

ونوه البيان ان المدانين اقدموا على اختطاف وقتل 15 سائق اجرة منذ تاريخ 18 آذار من عام 2013، وحتى الثاني من شهر تشرين الثاني من عام 2019.

وتابع البيان ان القوات في المديرية وبالتعاون مع مديرية الامن الاسايش في السليمانية، وقوات الاسايش في كركوك تمكنت من القاء القبض على هذه المجموعة المؤلفة من 7 متهمين وقد صدر الحكم بحق ثلاثة منهم بينما لا يزال الاربعة الاخرين ينتظرون محاكماتهم القانونية.انتهى3

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