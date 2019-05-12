معضلة توطين الرواتب .. عبد المهدي يواجه مقاومة الفضائيين

2019/05/12 | 16:46

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يواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مقاومة شديدة من قبل بعض الوزرات التي لا تريد توطين رواتب موظفيها وهي خطوة لمكافحة اوجه الفساد كما اعلنت عنها الحكومة سابقا.

وكشف مستشار عبد المهدي عبد الحسين الهنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تابعته "الاتجاه برس" ان بعض الوزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها بسبب اعداد الفضائيين لديها بحسب تعبيره.

واردف الهنين ، ان"التوطين خطوة إلكترونية لمكافحة الفساد"، مبيناً أن " توطين رواتب الموظفين والعسكريين خطوة مهمة في مكافحة الفساد وقد تبين أن نسبة كبيرة من الفضائيين يتم استلام رواتب بأسمائهم قد كشفتهم هذه الخطوة"،لافتا : "لذلك نجد مقاومة كبيرة في وزارات مختلفة تبرر رفضها بالأمن والسرية على اسماء منتسبيها".

ومضى يقول ، أن "إيقاف الهدر والحد من الفساد من خلال التحول لأنظمة الكترونية هو خطوة جوهرية في محاربة الفساد، وهو ما يقوم به رئيس الحكومة حاليا (عادل عبد المهدي) رغم المقاومة الشديدة".

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