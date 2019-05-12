وزير صهيوني: لا نستبعد اي هجوم إيراني علينا

2019/05/12 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حذر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من هجوم ايراني محتمل على “الكيان الصهيوني”، إذا استمر التصعيد بين طهران من جانب وجيرانها وواشنطن من جانب آخر في المنطقة.وأكد شتاينتس، وهو وزير الطاقة والبنى التحتية والموارد المائية وعضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، في حديث لتلفزيون “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد، أن “الأوضاع تحتدم” […]

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