2019/05/12 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس نينوى يحدد جلسة الغد لانتخاب محافظ جديد

12/05/2019 16:08:00 PM |

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واع / مكتب نينوى / م .خ

اعلن مجلس نينوى ، الاحد ، عن عقد جلسة خاصة لانتخاب محافظ جديد غدا الاثنين .





وذكر المجلس في وثيقة حصلت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نسخة منها تتضمنت تحديد جلسة يوم غد، لانتخاب محافظ جديد خلفاً للمقال نوفل العاكوب.

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