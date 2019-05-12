2019/05/12 | 16:50

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بالوثيقة..



تحديد موعد إنتخاب محافظ نينوى

بغداد/ خطوة برس

أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، عن تحديد يوم غد الإثنين، موعداً لانتخاب محافظ جديد لنينوى.

وورد في كتاب صادر عن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو موجه لأعضاء المجلس حصلته على نسخة منه “خطوة برس”، جاء فيه “استناداً لأحكام البند سابعاً من المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وبالنظر لانتهاء المدد القانونية الواردة في الفقرة 4 من البند ثامناً من المادة 7 من قانون المذكور آنفاً، ولخلو منصب المحافظ ونائبيه منذ إقالتهم من قبل مجلس النواب العراقي عليه تم تحديد الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الإثنين الموافق 13/5/2019 موعداً لانتخاب محافظ نينوى ونائبيه”.

وأكد مجلس محافظة نينوى، أمس السبت، وجود خمسين مرشحاً لمنصب المحافظ، مبيناً أن ابرز المتنافسين هم مزاحم الخياط وحسام الدين العبار ومنصور المرعيد.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في 24 آذار على إقالة المحافظ نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق العبارة في منطقة الغابات، وسط دعوات لإقالة مجلس المحافظة.

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