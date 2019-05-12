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الانواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في عموم المحافظات


الانواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في عموم المحافظات
2019/05/12 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سترتفع قليلاً يوم الاثنين

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