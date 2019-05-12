2019/05/12 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق قائد القوة الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زاده، على إرسال واشنطن حاملة الطائرات والقوة الضاربة الى الشرق الأوسط.

وقال زاده في تصريح، إن القوات الأميركية في المنطقة تحت مرمى الصواريخ الإيرانية، مبينا أن أي تحرك حقيقي للقوات الأميركية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة.

وأضاف قائد القوة الجوية في الحرس الثوري، أن السفن الحربية الأميركية هدف سهل لإيران بحسب تعبيره.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: السفن الحربية الأميركية هدف سهل لإيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري: السفن الحربية الأميركية هدف سهل لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).