"فيسبوك" تعلق على دعوة شريك زوكربرغ لتقسيم الشركة

2019/05/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ردت شركة "فيسبوك" على رسالة علنية كتبها المؤسس المشارك لأكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم كريس هيوز، ودعا فيها إلى تقسيم الشركة إلى

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