المالية تعلن استعداداها لأطلاق المنحة المالية الخاصة بشبكة الاعلام

2019/05/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب، الأحد، مع وزارة المالية، الأحد، إطلاق منحة شبكة الإعلام العراقي لإنقاذها من أزمتها الحالية، فيما أكدت الوزارة استعدادها لذلك.

وقال مكتب رئيسة اللجنة، سميعة الغلاب في بيـان تلقت " الغدير " نسخة منه، إن “النائب سميعة الغلاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب بحثت مع وزير المالية فؤاد حسين اطلاق المنحة المالية لشبكة الاعلام العراقي من اجل تمكينها من اداء واجباتها والتزاماتها مع الشركات والجهات الاخرى.

وشرحت رئيس اللجنة لوزير المالية، بحسب البيان، الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها شبكة الاعلام العراقي بسبب قلة التخصيصات المحددة في الموازنة العامة، وقضية مديونيتها لشركات الاقمار الصناعية مبالغ يصعب عليها توفيرها.

من جانبه ابدى وزير المالية استعداد وزارته لمساعدة الشبكة واطلاق المنحة المخصصة لها، ومعالجة الخلل في موضوع الدرجات الوظيفية التي تخصها.انتهى ع.س

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