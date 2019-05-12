القوة الجوية تقدم شكوى رسمية ضد نادي اربيل

2019/05/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدمت إدارة نادي القوة الجوية، بشكوى رسمية ضد نادي أربيل لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الاسبوع السابع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل الفريقان سلبياً من دون أهداف في المباراة التي أقيمت في أربيل ضمن منافسات الأسبوع السابع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.

وقال المدير الاعلامي لنادي القوة الجوية حسام الدراجي ، إن "إدارة نادي القوة الجوية تقدمت بشكوى رسمية ضد نادي أربيل بعد المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأول".

انتهى ع.س

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