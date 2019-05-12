خاص| سائرون: هدفنا حكومة تكنوقراط ولن نطالب باي منصب

2019/05/12 | 16:56

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الاتجاه / خاص

جدد تحالف سائرون تمسكه بحكومة التكنوقراط لبناء دولة مؤسسات بعيدة عن المحاصصة والطائفية.

وقال النائب عن التحالف جمال فاخر في حديث لـ"الاتجاه برس"،اليوم الاحد، ان "تحالفه لم يطالب باي منصب في الحكومة وهو ملتزم بمشروعه الذي دعا اليه لبناء الدولة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة ، مبينا ، ان الخيار في اكمال الكابينة الوزارية والوكالات والدرجات الخاصة متروك لرئيس الوزراء ولن نطالب باي منصب".

ويذكر أن رئيس الوزراء عبد المهدي أعد قوائم تضم اسماء المئات من الموظفين في دوائر حكومية مختلفة، تراوح درجاتهم بين معاون مدير عام ووكيل وزير، استعداداً لاستبدالهم.

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