2019/05/12 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، ازالة 822 تجاوزاً خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان صحفي ان "الحملة تضمنت ازالة 115 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الشعب، و 125 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الدورة، و50 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الرشيد، و75 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الغدير، و 74 ضمن بلدية الكرادة، و 97 تجاوزاً ضمن بلدية بغداد الجديدة، و 50 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية، و 100 تجاوز ضمن قاطع بلدية الرصافة المركز، و 36 تجاوزاً ضمن بلدية الصدر الاولى، و 100 تجاوز ضمن بلدية الشعلة".واضاف ان "الحملة تضمنت ازالة مسقفات وبسطات واسيجة دور وحضائر مواشي وعلوات لبيع الخضر وغيرها من التجاوزات، والتي توزعت على مناطق مختلفة من العاصمة".

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