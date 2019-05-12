بالوثيقة.. نينوى تنتخب محافظها وسط صراع حزبي على المنصب

2019/05/12 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تنتحب محافظة نينوى، يوم غد، محافظا جديدا لها من اصل 60 مرشحا للمنصب، ووسط صراع بين الاحزاب للهيمنة على المنصب.وذكر النائب عن المحافظة حنين القدو في بيان أن “هناك 60 مرشحا قدموا اسماءهم لمنصب محافظ نينوى والاحزاب السياسية تريد الهيمنة على هذا المنصب لوجود اهمية كبيرة لمحافظة نينوى”، لافتا الى أن هناك “صراعا سياسيا محتدما بين تلك الاحزاب للحصول على ذلك المنصب”.

واضاف إن “الأحزاب والقوى السياسية تريد الهيمنة على منصب المحافظ لوجود أهمية كبيرة لمحافظة نينوى، مما سبب تناقضات بين الشخصيات والقوى السياسية”.

وتابع أن “الأحزاب السياسية المتناقضة في توجهاتها تُحاول أن تحصل على منصب المحافظ لتنفيذ أجندات قسم منها يتعلق بالمادة 140 من المناطق المتنازع عليها، وقسم منها يتعلق بارتباطات تتعلق بالدول المجاورة وقسم اخر يتعلق بالقيادات والأحزاب السياسية القلقة على وضع نينوى بشكل عام، وخصوصا الأحزاب المشاركة في الحكومة الاتحادية”.

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