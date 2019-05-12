بالوثيقة.. نينوى تنتخب محافظها وسط صراع حزبي على المنصب

واضاف إن “الأحزاب والقوى السياسية تريد الهيمنة على منصب المحافظ لوجود أهمية كبيرة لمحافظة نينوى، مما سبب تناقضات بين الشخصيات والقوى السياسية”.
وتابع أن “الأحزاب السياسية المتناقضة في توجهاتها تُحاول أن تحصل على منصب المحافظ لتنفيذ أجندات قسم منها يتعلق بالمادة 140 من المناطق المتنازع عليها، وقسم منها يتعلق بارتباطات تتعلق بالدول المجاورة وقسم اخر يتعلق بالقيادات والأحزاب السياسية القلقة على وضع نينوى بشكل عام، وخصوصا الأحزاب المشاركة في الحكومة الاتحادية”.
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