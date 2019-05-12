امانة بغداد : ازالة 822 تجاوزاً خلال 24 ساعة الماضية

2019/05/12 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، عن ازالة 822 تجاوزاً خلال 24 ساعة الماضية .وذكرت الامانة في بيان” انها باشرت بحملة لازالة التجاوزات ضمت عدداً من مناطق العاصمة الحملة، حيث تضمنت ازالة 115 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الشعب و 125 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الدورة و50 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الرشيد و75 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الغدير […]

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