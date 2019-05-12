إعادة إصدار ارسالية أدوات أحتياطية للسيارات مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/05/12 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي عن إعادة إصدار أرسالية مواد أحتياطية للسيارات (دسكات ) محملة في حاوية حجم ٤٠قدم مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة.وأكدت الهيئة في بيان” انها قامت بأعادة اصدار المواد وفقا لمحضر مشترك مع الجهات الساندة في المنفذ لوجود نقص في اوراقها الرسمية وقد سيلت بالسيل الكمركي حسب […]

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