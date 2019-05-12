عضوا فيه ..مجلس البصرة يعيش حالة انقسام بين إقالة العيداني وإبقاءه

2019/05/12 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد عضو مجلس محافظة البصرة كريم الشواك، الأحد، ان المجلس يعيش حالة انقسام كبيرة بين استجواب المحافظ وإقالته ورفض جهات أخرى للأمر.وقال الشواك لـ/المعلومة/ ان “حراكا كبيرا يجري داخل مجلس البصرة لاستجواب المحافظ اسعد العيداني وإقالته من منصبه”.وأضاف أن “الغرض من الاستجواب هو للاستحواذ على المنصب”، مشيرا الى ان “الحراك يقابله تحرك […]

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