2019/05/12 | 17:01

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اعلام النجف: علوش جرمانة سيحاكم يوم غد وفق المادة 4 ارهاب

بغداد/ خطوة برس

كشف اعلام شرطة النجف، اليوم الاحد، أن المدعو علي سرور الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الاساءة للإمام الكاظم (ع) سيحاكم بدعوى اخرى وفق المادة 4 ارهاب.

وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “فيما يتعلق بالحكم الصادر هذا اليوم بحق المدعو علي سرور المعروف باسم علوش جرمانة، وهو السجن ٣ سنوات عن قضية سب الإمام الكاظم علية السلام، نود ان نبين ان لديه دعوى أخرى سوف يحاكم عليها وفق الماده ٤ من قانون مكافحة الارهاب”.

واضاف أن “محكمة هذه الدعوى ستعقد يوم غد الاثنين”.

يشار الى ان محكمة جنح النجف، أصدرت اليوم حكما بسجن علي سرور 3 سنوات، في قضية التطاول على الامام الكاظم عليه السلام.

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