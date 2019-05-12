دولة القانون ينفي استثناء حكومة المالكي 25 ألف من المشمولين باجراءات المساءلة

2019/05/12 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

نفى ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، قيام حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي باستثناء 25 الف من المشمولين باجراءات المساءلة.

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقت "الاتجاه برس" نسخة منه، “إننا ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".

وأكد أن " تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣"، مبينة أنه " بعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم ( ١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت الية الاستثناء ، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هئية المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".

وأشار الى "مواقف نوري المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به".

ودعا هيئة المساءلة والعدالة الى " بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك ، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الراي العام".

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