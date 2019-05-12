2019/05/12 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/سكاي برس

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على إيران، وإن حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة.

ووفقا لما نقلته وكالة فارس للأنباء، فقد حضر سلامي صباح اليوم الأحد اجتماعا مغلقا في مجلس ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألحرس الثوري الإيراني: حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألحرس الثوري الإيراني: حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).