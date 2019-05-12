العمل: إكمال 18 الف بحث خاص بالنساء المستفيدات ضمن حملة البيان السنوي

2019/05/12 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز قسم حماية الكرخ للمرأة في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل، اليوم الاحد، البحث الميداني لـ (١٨٢٠٣) مستفيدات ضمن حملة البيان السنوي .

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