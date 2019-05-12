التربية تُنهي استعداداتها لاستقبال قرابة مليوني طالبٍ لأداء الأمتحانات النهائية

2019/05/12 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، مشاركة 1,968,032 طالباً في الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية كافة للعام الدراسي 2018 - 2019 ، مؤكدةً استكمال مستلزمات الامتحانات والتحضيرات النهائية لإنجاحها.

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