نائب: واشنطن متخوفة كثيرا من صمت العراق تجاه العقوبات الأمريكية على إيران

2019/05/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر، الأحد، ان هناك تخوف من قبل واشنطن تجاه صمت الحكومة العراقية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد إيران.وقالت شاكر في تصريح صحافي تابعته /ميديا نيوز/ إن “صمت الحكومة الاتحادية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران دفع واشنطن لإرسال وزير خارجيتها مايك بومبيو لبغداد لمعرفة موقف […]

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