طائرة تهبط على عجلاتها الخلفية فقط والقائد يروي المأساة !

2019/05/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..هبطت طائرة تابعة لخطوط ميانمار الجوية الوطنية اضطراريا في مطار ماندلاي الدولي، الأحد، باستخدام عجلاتها الخلفية فقط، بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي.وذكرت وسائل إعلام محلية، نجاة جميع من في الطائرة والبالغ عددهم 89 شخصاً بينهم سبعة من أفراد الطاقم ،حيث لم يصب أحداً بأذى.ومالت مقدمة الطائرة أثناء هبوطها على عجلاتها الخلفية […]

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