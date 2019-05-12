2019/05/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجه خوسيه كارلوس بيريز، رئيس سانتوس البرازيلي، انتقادات واسعة إلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بسبب انتقاله من برشلونة إلى النادي الفرنسي.وقال كارلوس بيريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية “نيمار أخطأ في قرار مغادرة برشلونة، لأنه كان يتطور بشكل جيد هناك ويحرز ألقابًا، كما يساهم بشكل جيد على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس سانتوس ينصح نيمار بالرحيل لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس سانتوس ينصح نيمار بالرحيل لريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).