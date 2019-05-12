ألمانيا: الاتحاد الاوروبي بحاجة الى استمرار العمل بالاتفاق النووي مع ايران

2019/05/12 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس إن الاتحاد الاوروبي بحاجة الى

استمرار العمل بالاتفاق النووي مع ايران.وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الالمانية، أضاف ماس أن حل المسائل العالقة

مع ايران يستلزم تعاوناً وموقفاً أوروبياً موحداً بين دول الاتحاد

الاوروبي.ودافع ماس عن الاتفاق النووي مع ايران، مؤكداً أن الأوروبيين يحتاجون

لهذا الاتفاق.



وكانت برلين قد طلبت من طهران عدم اتخاذ اي مواقف

تصعيدية بعد قرار خفض الالتزام ببعض بنود الاتفاق.

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