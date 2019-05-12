2019/05/12 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

اعلن المتحدث باسم مجلس النواب حامد شاكر اليوم الاحد ،ان "دعوى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سياق طبيعي وبعيدة عن الخصومة الشخصية "، مبينا ،"انها دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايعرف قانوناً (الصفة المعنوية)".

وذكر حامد في بيان تسلمت نسخته "الاتجاه برس"، ان "ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما"،مبينا ،انها "دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايعرف قانوناً (الصفة المعنوية)".

واضاف أن "القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوى للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أي منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور"،مشيرا،الى ان "المحكمة الإتحادية هي الجهة المخولة للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها".

وتابع انه "لاخصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة الدعوة التي رفعها عبد المهدي على الحلبوسي؟) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة الدعوة التي رفعها عبد المهدي على الحلبوسي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).