الحرس الثوري: الولايات المتحدة تشن حربا نفسية

2019/05/12 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- حالة من الارتباك تسود المشهد السياسي في إيران في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة ورسائل واشنطن لطهران من خلال انتشارها في الخليج

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