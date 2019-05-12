2019/05/12 | 17:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- حالة من الارتباك تسود المشهد السياسي في إيران في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة ورسائل واشنطن لطهران من خلال انتشارها في الخليج
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري: الولايات المتحدة تشن حربا نفسية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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