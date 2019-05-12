لبنان في حزن مع وفاة عميد الكنيسة المارونية البطريرك نصرالله صفير

2019/05/12 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – توفي البطريرك الماروني السابق نصرالله بطرس صفير عن عمر 99 عاماً، وفق ما أعلن الصرح البطريركي فجر الأحد، بعدما شكّل

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