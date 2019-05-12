شرطة النجف توضح بشأن الحكم بحق “علوش جرمانة”: القادم 4 إرهاب

2019/05/12 | 17:14

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بغداد اليوم _ النجف

أصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "علوش جرمانة" المدان بتهمة "...





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