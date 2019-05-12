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شرطة النجف توضح بشأن الحكم بحق “علوش جرمانة”: القادم 4 إرهاب


شرطة النجف توضح بشأن الحكم بحق “علوش جرمانة”: القادم 4 إرهاب
2019/05/12 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ النجف

أصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "علوش جرمانة" المدان بتهمة "...

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