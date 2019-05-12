2019/05/12 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "علوش جرمانة" المدان بتهمة "...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة النجف توضح بشأن الحكم بحق “علوش جرمانة”: القادم 4 إرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ النجف
أصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "علوش جرمانة" المدان بتهمة "...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة النجف توضح بشأن الحكم بحق “علوش جرمانة”: القادم 4 إرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة النجف توضح بشأن الحكم بحق “علوش جرمانة”: القادم 4 إرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).