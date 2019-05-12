ارتفاع معدل التضخم بالاردن الشهر الماضي

2019/05/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت معطيات احصائية رسمية ان معدل التضخم بالاردن ارتفع الى 81ر124 خلال شهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع 28ر124 لنفس الشهر من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً معدله 4ر0 %.وحسب ارقام اصدرتها الاحصاءات الاردنية اليوم، ساهمت مجموعة من المواد بالارتفاع منها الخضروات والبقول الجافة والمعلبة وايجارات المساكن والحبوب ومنتجاتها والتعليم والوقود والانارة.بالمقابل انخفضت […]

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