معركة ديان بيان فو.. هزيمة فرنسا التي أنهت الاستعمار بفيتنام

2019/05/12 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتناول صحيفة لوفيغارو الفرنسية في مقال أرشيفي ملحمة وقعت في فيتنام قبل 65 عاما، في آخر معركة كبيرة من الحرب الهند الصينية،

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