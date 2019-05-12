2019/05/12 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل إلى الخرطوم وفد مقدمة من الحركة الشعبية قطاع الشمال فصيل مالك عقار في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحركة الشعبية.. العودة للخرطوم في وقت عصيب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحركة الشعبية.. العودة للخرطوم في وقت عصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).