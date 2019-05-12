قرارات انضباطية صارمة حول احداث الجولة الماضية من الممتاز والدرجة الاولى

2019/05/12 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، جملة من القرارات المهمة بشأن الاحداث التي رافقت مباريات الجولة الماضية من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقت / المعلومة/ أن “اللجنة قررت حرمان اللاعب حسين جابر من فريق عفك 3 مباريات لتجاوزه بألفاظ غير لائقة على حكم مباراة فريقه امام […]

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