شرطة النجف: علوش جرمانه ينتظره حكم اخر وفق المادة الرابعة ارهاب

2019/05/12 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة النجف يوم الاحد ان المدان علي سرور شاتم الامام الكاظم لديه قضية اخرى وفق المادة الرابعة ارهاب.

واوضح بيان الشرطة اليوم ان "الحكم الصادر هذا اليوم بحق المدان علي سرور الملقب بعلوش جرمانة الصادر من محكمة جنح النجف بالسجن ثلاث سنوات هو عن قضية سب الإمام الكاظم فقط".

واضاف البيان ان سرور "لديه قضية أخرى وفق المادة ٤ ارهاب مع متهمين ثلاثة اخرين سوف يقدم للمحاكمة عليها حال الانتهاء من التحقيق فيها".

وكانت محكمة جنح النجف اصدرت في وقت سابق من اليوم حكما بالسجن الشديد 3 سنوات بحق المدان سرور في قضية سبه للأمام موسى بن جعفر الكاظم في ليلة احياء ذكرى وفاته ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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