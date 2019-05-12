وزارة التخطيط وامانة بغداد تتفقان على اعداد أولويات تنفيذ وفقاً للتخصيصات المتاحة

2019/05/12 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت وزارة التخطيط وامانة بغداد، على اعداد أولويات تنفيذ وفقاً للتخصيصات المتاحة والعمل على مناقلة ما يمكن من تخصيصات للمشاريع الحيوية الجديدة والمستمرة.وزار وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، عدداً من المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد، فيما أطلع الوزير خلال لقائه أمينة بغداد ذكرى علوش والكادر المتقدم في الأمانة على الصعوبات التي تواجه فرق الأمانة […]

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