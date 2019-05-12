لبنان تعلن الحداد يومين على البطريرك صفير

2019/05/12 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت وثيقة نشرتها وسائل اعلام لبنانية، سيكون يوم التشييع هو يوم الخميس وتوقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.وغيب الموت بطريرك الموارنة السابق في لبنان الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير فجر اليوم الأحد عن عمر ناهز 99 عاما.

انتهى ع.س

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