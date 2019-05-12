2019/05/12 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد غوايدو في ختام مظاهرة نظمت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أنه خول مبعوثه لدى واشنطن كارلوس فيتشيو لقاء القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي وقائدها الأميرال كريغ فالر وإقامة علاقات مباشرة معه لـ"تنسيق محتمل".وكرر زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم أمريكيا التصريحات المتكررة على لسان الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".كما قال غوايدو إن الصين تعهدت له بالانضمام لـ"مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا" التي تضم دولا أوروبية وأمريكية لاتينية للتفاوض على حل الأزمة.وجاء هذا الإعلان الذي يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في البلاد أواخر أبريل الماضي، إذ عجزت المعارضة عن كسب دعم العسكريين.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فشل الانقلاب .. غوايدو يطلب دعما عسكريا أمريكا للإطاحة بمادورو) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فشل الانقلاب .. غوايدو يطلب دعما عسكريا أمريكا للإطاحة بمادورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).