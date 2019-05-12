تخصيص 15 مليون دولار لتأهيل كهرباء دهوك وقضاء سوران

2019/05/12 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، بتخصيص 15 مليون دولار لتمويل محطات الكهرباء في مدينة دهوك وقضاء سوران.

واشار الكتاب الموجه الى وزارة الكهرباء والذي يحمل توقيع بارزاني، بأنه "للمصلحة العامة، نعلن عن موافقتنا وتخصيص 15 مليون دولار لحل مشكلة زيادة تحميل الكهرباء في مدينة دهوك وفي قضاء سوران، وسحب خط {KV 132} لمدينة دهوك وبطول 38 كليو متر، وتبديلل الخط الواصل {132 KV} بين محطة (شلقاوة - سوران) وبطول 55 كيلو متر، لأنهم لا يستطيعون الحصول على الكميات المطلوبة من الكهرباء من خلال هذا الخط، وايضاً مشكلة الكهرباء في دهوك قد أصبحت مشكلة متفاقمة، لذلك نرجو القيام باللازم بحسب القوانين وتنفيذ الاتفاقيات الحكومية الرقم 2 لسنة 2016".



يذكر ان معدلات تزويد المواطنين بالكهرباء في مدينة دهوك وقضاء سوران، هو أقل من معدلات التزويد في باقي مدن ومناطق إقليم كردستان، مما يدفع بالمواطن الى دفع أموال أكثر لأصحاب المولدات الأهلية بمناطقهم.



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