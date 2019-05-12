2019/05/12 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن تفاصيل الزيارة التي قام بها الى الكويت، والتقى خلالها ولي العهد الكويتي نواف الاحمد الصباح.وقال مكتب الحكيم في بيان” ان الطرفين بحثا العلاقات بين البلد والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها، وتعزيزها، على المستويات السياسية والاقتصادية كافة”.وتابع” تم استعراض التطورات السياسية في المنطقة والعالم مع الجانب الكويتي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يكشف عن تفاصيل زيارته الى الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يكشف عن تفاصيل زيارته الى الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).