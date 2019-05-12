صلاح الدين تشكل لجان لمعرفة حجم الاضرار التي سببها الامريكان في المحافظة

2019/05/12 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، بتشكيل لجان لمعرفة حجم الإضرار في الأراضي الزراعية التي خلفتها حرائق الأقراص الحرارية المطلقة من الطائرات الأمريكية باتجاه قاعدة سبايكر وجزيرة تكريت.وقال محمد البلداوي محافظ صلاح الدين في تصريح، إن "الحرائق التي تسببت بها الأقراص الحرارية طالت مساحات كبيرة كانت مزروعة من الحنطة في جزيرة تكريت، مبينا، إن حجم الخسائر المادية كبير جدا ومجلس المحافظة شكل لجان لمعرفة حجم الأضرار بشكل دقيق".

وأضاف، أن "اللجان المشكلة من قبل مجلس المحافظة سترفع كتابا رسميا للحكومة في بغداد بحجم الإضرار لغرض صرف التعويضات للمزارعين المتضررين".

وتابع، ان "الحكومة الاتحادية في بغداد تتحمل المسؤولية الكاملة بشأن تلك الخروق الأمنية التي تقوم بها القوات الأمريكية داخل صلاح الدين".

يذكر ان النائب عن تحالف سائرون رعد حسين طالب الأسبوع الماضي الرئاسات الثلاث بتقديم احتجاج رسمي للسفارة بشأن تكرار الاعتداءات التي تقوم القوات الامريكية وآخرها الحرائق الهائلة التي تسببت بها الطائرات الأميركية في محيط قاعدة سبايكر، مؤكدا أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي بشأن ذلك.



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