خطوة جديدة تقرب هازارد من ريال مدريد

2019/05/12 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن خطوة جديدة اتخذها البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، تُقربه من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، فإن هازارد بالفعل اختار المنطقة التي سيعيش فيها في مدريد، وهي منطقة ألكوبينداس، التي تقع في شمال العاصمة الإسبانية، حيث سيكون قريبًا من كريم بنزيما […]

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