السوداني يطالب الحكومة بتنفيذ المشاريع الملحقة بميناء الفاو الكبير

2019/05/12 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد النائب محمد شياع السوداني بجدية ودعم الحكومة الاتحادية لوزارة النقل لإتمام مشروع الفاو الكبير.

وطالب السوداني في كتاب موجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة تنفيذ باقي مشاريع ميناء الفاو الكبير، والتي من ضمنها إنشاء سكة حديد تمتد من البصرة الى تركيا وسوريا، إضافة الى المرافق الاقتصادية الملحقة بالمشروع.

وأكد السوداني، ان هذه المشاريع مهمة جدا، وتسهم في توفير فرص العمل لأبناء الشعب وانعاش الاقتصاد العراقي.

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