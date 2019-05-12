الصحة تنهي جميع الاجراءات الخاصة بالتعاقد مع المستشفيات الأجنبية

2019/05/12 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنهاء جميع الاجراءات الخاصة بالتعاقد مع المستشفيات الاجنبية التي استوفت المعايير الفنية والقانونية لغرض اخلاء المرضى العراقيين المتعذر علاجهم داخل العراق

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