التخطيط: وضعنا أولويات لتنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للتخصيصات المتاحة

2019/05/12 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الاحد، سعي الوزارة نحو توفير جميع الظروف المناسبة، لزيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد وفقاً للتخصيصات المتاحة.

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