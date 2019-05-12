نتائج الدوري الانكليزي .. حتى الان لمباريات اليوم

2019/05/12 | 18:12

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نتائج الدوري الانكليزي ‏نهاية الشوط الأول |مانشستر يونايتد 0 : 1 كارديف سيتيليستر سيتي 0 : 0 تشيلسيبرايتون 1 : 2 مانشستر سيتيليفربول 1 : 0 وولفرهامبتونبيرنلي 0 : 0 ارسنالواتفورد 0 : 2 ويستهامساوثهامبتون 1 : 0 هيدرسفيلدكريستال بالاس 3 : 1 بورنموثفولهام 0 : 2 نيوكاسلتوتنهام 1 : 0 ايفرتون

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